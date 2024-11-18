MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat görevinden affını istedi

MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, sağlık sebebiyle görevinden affını istediğini bildirdi.

Akarfırat, yazılı açıklamasında, çeşitli kademelerinde görev yaptığı partisinde, 14 Ekim 2023'te gerçekleşen 14. Olağan Kongre ile il başkanlığı görevine seçildiğini hatırlattı.

MHP'nin mensubu olmaktan her daim şeref ve gurur duyduğunu kaydeden Akarfırat, "Türkiye Cumhuriyetinin bekasından başka hiç bir düşüncesi olmayan, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile yol arkadaşlığı yapmanın gururu ve onurunu yaşadım. Halihazırda sürdürmekte olduğum Muğla İl Başkanlığı görevinden affımı isteyerek, sağlık sebeplerimden dolayı siyasi yaşamıma ara vermek zorunda kaldım." dedi.