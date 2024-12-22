Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulundu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarpıp düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin ailelerine başsağlığı diledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarpıp düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin ailelerine başsağlığı diledi.
Memişoğlu, ambulans helikopterinin havalandıktan kısa süre sonra Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpıp düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği kaza sonrası kente geldi.
Adli Tıp Kurumuna gelen Memişoğlu, burada bekleyen ailelerle görüştü, başsağlığı dileğinde bulundu.
Bakan Memişoğlu'na, Muğla Valisi İdris Akbıyık da eşlik etti.
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