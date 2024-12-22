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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulundu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarpıp düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin ailelerine başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 17:09 Güncelleme: 22.12.2024 - 17:09
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulundu
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarpıp düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin ailelerine başsağlığı diledi.

        Memişoğlu, ambulans helikopterinin havalandıktan kısa süre sonra Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpıp düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği kaza sonrası kente geldi.

        Adli Tıp Kurumuna gelen Memişoğlu, burada bekleyen ailelerle görüştü, başsağlığı dileğinde bulundu.

        Bakan Memişoğlu'na, Muğla Valisi İdris Akbıyık da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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