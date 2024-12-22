Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulundu

Bakan Memişoğlu'na, Muğla Valisi İdris Akbıyık da eşlik etti.

Memişoğlu, ambulans helikopterinin havalandıktan kısa süre sonra Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarpıp düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personelinin hayatını kaybettiği kaza sonrası kente geldi.

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