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        Muğla'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 751'inci yılında Şebiarus töreni yapıldı

        Muğla'da Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 751'inci yılı dolayısıyla Şebiarus töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 22:50 Güncelleme: 25.12.2024 - 22:50
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        Muğla'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 751'inci yılında Şebiarus töreni yapıldı
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        Muğla'da Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 751'inci yılı dolayısıyla Şebiarus töreni düzenlendi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde, Konyalılar Karamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla İl Tarım Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca semazen gösterisi sunuldu.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, bu topraklardaki kardeşlik, sevgi ve şefkatin kurulmasında, medeniyetin inşa edilmesinde, yeşertilmesinde ve bugünlere kadar gelmesinde Mevlana'nın eserlerinin büyük katkısı olduğunu söyledi.

        Türkiye topraklarının Yunus Emrelerin, İbn-i Arabilerin, Hacı Bayram-ı Velilerin, Mevlanaların ve daha nice gönül sultanının aşkla, sevgiyle, muhabbetle, birlikle, beraberlikle yoğurduğu topraklar olduğunu vurgulayan Akbıyık, bu eşsiz irfan birikiminin Anadolu'da kardeşlik ikliminin kurulmasında ve bu toprakların bir barış yurdu olmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

        Akbıyık, Hazreti Mevlana'nın yolunda yürüyen gönül insanının, onun öğretilerini yaymaya ve yaşatmaya devam ettiğini dile getirdi.

        Mevlana'nın eserleri ve sözlerinin her zaman yol gösterici olduğunu belirten Akbıyık, "Hangi dilden konuşursan konuş, hangi renkten olursan ol, aşkta ve insanlıkta birdir bütün diller ve renkler. İşte bu yüzden onun felsefesi, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın kalbine dokunmaya devam ediyor." dedi.

        Konyalılar Karamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Erol Kütahya ise Hz. Mevlana'nın Allah aşkı ve insan sevgisiyle Konya'da vücut bulduğunu söyledi.

        Programın hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sunanlara teşekkür eden Kütahya, Mevlana'nın, yaşamı boyunca gönülleri ve beldeleri aydınlattığını ifade etti.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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