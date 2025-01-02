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        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:44
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        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdikleri ve satış için hazırlık yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin bulunduğu ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 301 gram kokain ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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