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        Muğla'da 25 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 25 ayrı suçtan araması bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:55 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:35
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        Muğla'da 25 ayrı suçtan aranması bulunan zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 25 ayrı suçtan araması bulunan zanlı tutuklandı.

        Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce, "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" gibi 25 ayrı suçtan hakkında aranması bulunan zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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