Ressam Nedim Celkan Datça'daki evinde ölü bulundu
Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan, evinde ölü bulundu.
Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan, evinde ölü bulundu.
İskele Mahallesi'nde yaşayan Celkan'dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler tarafından yapılan kontrolde Celkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Celkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştüren ressam ve balıkadam Celkan'ın, eserlerini ürettiği evinin müzeyi andırdığı belirtildi.
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