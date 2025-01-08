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        Ressam Nedim Celkan Datça'daki evinde ölü bulundu

        Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 19:20 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:24
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        Ressam Nedim Celkan Datça'daki evinde ölü bulundu
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        Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki ressam Nedim Celkan, evinde ölü bulundu.

        İskele Mahallesi'nde yaşayan Celkan'dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler tarafından yapılan kontrolde Celkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Celkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Deniz ürünlerini sanat eserlerine dönüştüren ressam ve balıkadam Celkan'ın, eserlerini ürettiği evinin müzeyi andırdığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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