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        Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli, gazetecilerle bir araya geldi

        Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:28
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        Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli, gazetecilerle bir araya geldi
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        Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Akdenizli, belediyeye ait sosyal tesiste gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, basının demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söyledi.

        Basının halkın haber almasını sağlayarak toplumu aydınlatan, yönlendiren ve şekillendiren önemli bir güç olduğunu dile getiren Akdenizli, "Yerel yönetim olarak ilçemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi için yürüttüğümüz çalışmalarda, sesimizi halkımıza duyururken sizlerin emeğinden ve gayretinden büyük destek alıyoruz. Siz ne kadar güçlü ve objektif olursanız, toplum da o kadar doğru bilgiye ulaşır, doğru kararlar alır. Bu nedenle gazetecilik mesleği yalnızca bir iş değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluktur." diye konuştu.

        Seydikemer'in tanıtımında, belediye hizmetlerinin ve projelerinin halka ulaşmasında gazetecilerin büyük rolü olduğunu aktaran Akdenizli, görev süresince ilçede gerçekleşen ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

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