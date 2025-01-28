Muğla'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Toplar Mahallesi'nde yaşayan Nurcan Yaraş, yol kenarında yaralı halde şahin gördü. Evine götürdüğü şahini kafese koyup su ve yiyecek veren Yaraş, kuşun tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.