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        Muğla'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:24
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        Muğla'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
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        Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

        Toplar Mahallesi'nde yaşayan Nurcan Yaraş, yol kenarında yaralı halde şahin gördü. Evine götürdüğü şahini kafese koyup su ve yiyecek veren Yaraş, kuşun tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu.

        Ekiplerce teslim alınarak tedavisine başlanan Şahin, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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