Muğla'da 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, başkasına ait kimlikle yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, başkasına ait kimlikle yakalandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, başkasına ait kimlikle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
İlçe merkezinde düzenlenen operasyonda, hakkında 50 farklı yakalama kararı ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.
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