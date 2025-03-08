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        Muğla'da 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, başkasına ait kimlikle yakalandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, başkasına ait kimlikle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:22 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:26
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        Muğla'da 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, başkasına ait kimlikle yakalandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, başkasına ait kimlikle yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        İlçe merkezinde düzenlenen operasyonda, hakkında 50 farklı yakalama kararı ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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