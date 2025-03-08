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        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Muğla'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:03
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        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Muğla'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve sosyal medya hesaplarından silah teşhir eden kişilere yönelik Bodrum, Milas, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Marmaris ilçelerinde çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

        Aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, yivsiz av tüfeği, tabancalara ait 8 şarjör, 1299 tabanca fişeği, 16 kurusıkı tabanca fişeği, 20 tüfek kartuşu, 320 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda yakalanan 11 şüpheliye ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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