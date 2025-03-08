Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve sosyal medya hesaplarından silah teşhir eden kişilere yönelik Bodrum, Milas, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Marmaris ilçelerinde çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.