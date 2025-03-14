Ortaca'da yetenek tarama projesi yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Ortaca'da 3'üncü sınıfa giden 687 öğrenci, antrenörler tarafından teste tabi tutuldu.

Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolü kapsamında Ortaca'da eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencilerine test yapıldığını söyledi.

Sözgen, uygulanan test sonuçlarına göre, fiziki özelliklerinin hangi branşa yatkın olduğu tespit edilip öğrencilerin yaklaşık 1 yıl sürecek genel antrenmanlardan sonra, tespit edilen branşa yönlendirileceklerini kaydetti.

Öğrencilerin testleri sonucunda yönlendirmesinin yapılabileceği Ortaca'da faaliyet gösteren kulüplerin yanı sıra, 16 branşta yaklaşık 1100 lisanlı sporcunun mevcut olduğunu anlatan Sözgen, Ortaca Gençlikspor Kulübü'nün de bu alanda faaliyet gösterdiğini ifade etti