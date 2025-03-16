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        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 1. ayağı tamamlandı

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın birinci ayağı Marmaris Ege Rallisi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:40
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        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 1. ayağı tamamlandı
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        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın birinci ayağı Marmaris Ege Rallisi tamamlandı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi katkılarıyla, Spor Toto, ICRYPEX, Remed Assitance, Salados, Fora Mobil Takip Sistemleri, Power App, Auto Club, Grand Yazıcı Club Turban, Tor Yapı, 9 Derece, Coldwell Banker Saygın sponsorluğunda, Marmaris ve Ula ilçelerinde gerçekleştirilen organizasyon 34. kez düzenlendi.

        Birbirinden zorlu ve virajları bulunan etaplarda mücadele eden pilotları çok sayıda ralli tutkunu, belirlenen güvenli alanlardan ilgiyle takip etti.

        Marmaris Ege Rallisi'ni, geçen yılın şampiyonu Kerem Kazaz ve Corentin Silvestre'den oluşan Team Petrol Ofisi 1 saat 6 dakika 23,4 saniyeyle birinci sırada bitirdi.

        Genç pilotlar ve Sınıf 2 kategorilerinde de birinci olan 19 yaşındaki genç pilot Kerem Kazaz, Remed Assistance Özel Ödülü'nü de kazanırken Team Petrol Ofisi Türkiye'deki ilk rallisinde takımlar birincisi oldu.

        Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan ve Oytun Albayrak ekibinin 26.7 saniye farkla genel klasman ikincisi ve Sınıf 3 birincisi olarak tamamladığı rallide üçüncülük ise Toksport WRT takımından Buğra Banaz ve Onur Ahıskalı ekibinin oldu.

        Marmaris'te 3 gün boyunca devam eden mücadele sonunda markalar birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye elde etti.

        İki çeker ve sınıf 4 birincisi Hüseyin Çetmen ve Çağlar Süren ekibi olurken Sınıf 5'te Uğur Kaban ve Melih Uygun, Sınıf N'de de Sevgi Aktürk ve Begüm Uludağ mutlu sona ulaştı. Rallinin master pilotlar birincisi Şener Güray ile yarışan GP Garage My Team’den Uğur Soylu, kadın pilotlar birincisi de Yusuf Çalık ile yarışan GP Garage My Team'den Eda Soylu oldu.

        Rallinin kadın copilotlar birinciliğine ise Begüm Uludağ ulaştı.

        Bu yıl merhum otomobil sporcusu Berç Arhanyan anısına düzenlenen TOSFED Ralli Kupası klasmanında ise Akın Can Kiper ve Murat Yılmaz zirvede yer alırken ekip aynı zamanda Kategori 2 birinciliğini de elde etti.

        Yaman Yılmaz ve Ali Emre Yılmaz ekibi ikinci ve kategori 3 birincisi olurken Evren Olcay ve Yenal Kaya'da ralliyi kupa klasmanında üçüncü tamamladı.

        Kategori 4'de GMG Racing'ten Özgür Yürük ve Mutlu Güler ve Kategori 1'de ise Faruk Sayın ve Hilal Olgun birincilikleri paylaşan ekipler oldu. Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası kadın pilotlar birincisi Çiğdem Tümerkan, kadın co-pilotlar birincisi de Hilal Olgun oldu.

        Marmaris Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın katıldığı ödül töreninde dereceye giren sporculara kupaları verildi.

        - Fidan dikildi, tohum topları bırakıldı

        "Marmaris Ege Rallisi" yürütücüsü Ege Otomobil Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yangınlardan etkilenen bölgelerde önceden hazırlanan tohumları görevliler, yarışçılar, takımlar, markalar, sponsorlar ve seyircilerce doğaya bırakıldı. Yanan ormanlık alanda takımlar fidan dikti.

        Etapların hemen ardından da temizlik yapıldı.

        - İkinci ayak Bodrum'da

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda heyecan Ege'nin önemli turizm merkezi Bodrum'da olacak.

        Sezonun ikinci ayağı Bodrum Rallisi, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından 17-19 Nisan tarihlerinde organize edilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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