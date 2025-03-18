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        Vali Akbıyık'tan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü mesajı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:20 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:20
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        Vali Akbıyık'tan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü mesajı
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akbıyık, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini, Çanakkale destanının tüm kahramanlarını saygıyla, minnetle, rahmetle yad ettiklerini belirtti.

        Çanakkale Zaferi'nin, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ve "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olduğunu ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

        "Vatanın dört bir yanından gelen kahramanlar omuz omuza vererek, yedi düvele meydan okumuş, dönemin en modern ordularını dize getirmiş, bağımsızlığımıza uzanan yolu kanlarıyla, canlarıyla açmışlardır. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir. Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara Çanakkale ruhuyla karşı çıkıyor, millet olarak aydınlık yarınlarımızın inşası için yılmadan, yorulmadan azim ve kararlılıkla çalışıyoruz."

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