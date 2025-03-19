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        Datça'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi

        Muğla'nın Datça ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:38
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        Datça'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi
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        Muğla'nın Datça ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Datça Kaymakamlığınca düzenlenen programa, Kaymakam Murat Atıcı ile eşi Bedriye Atıcı, Garnizon Komutanı Ersan Şimşek, Belediye Başkan Vekili Yağmur Ülker ile kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler ile askeri personel katıldı.

        Programda İlçe Müftüsü Fatih Acar tarafından dua edildi.

        Kaymakam Atıcı, iftardan sonra şehit aileleri ve gazilerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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