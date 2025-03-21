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        Muğla'da, Dünya Ormancılık Günü kapsamında 20 bin fidan dikildi

        Muğla ve ilçelerinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:02 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:18
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        Muğla'da, Dünya Ormancılık Günü kapsamında 20 bin fidan dikildi
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        Muğla ve ilçelerinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar fidanları dikip can suyunu verdi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, hem baharın gelişini hem nevruzu hem de Dünya Ormancılık Günü'nü fidan dikerek kutladıklarını söyledi.

        Muğla'da son 20 yılda yaklaşık 400 milyon fidan dikildiğini dile getiren Akbıyık, Muğla'nın Türkiye'de ormancılık denince ilk akla gelen iller arasında yer aldığını kaydetti.

        Geçen yıl orman yangınlarıyla başarılı bir mücadele ortaya konulduğunu, yangınlara hızlı ve etkin müdahale edildiğini anlatan Akbıyık, alınan tedbirlerle 2021 yılından daha fazla orman yangını çıkmasına rağmen daha az alanın zarar gördüğünü belirtti. Akbıyık, orman yangınlarını önlemek için tedbirlerin alındığını bildirdi.

        Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ise Orman Haftası kapsamında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Aydın ve Muğla'da Orman işletme Müdürlükleri koordinesinde 20 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ve 30 bin fidanın ise vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını söyledi.

        Programa, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, kurum müdürleri, siyasi parti-sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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