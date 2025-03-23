Bodrum'da 33 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 25 ayrı suçtan 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E'nin ilçede olduğu tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Turgutreis Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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