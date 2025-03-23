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        Bodrum'da 33 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 21:46 Güncelleme: 23.03.2025 - 21:48
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        Bodrum'da 33 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 25 ayrı suçtan 33 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E'nin ilçede olduğu tespit edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Turgutreis Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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