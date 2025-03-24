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        Fethiye'de KOSGEB desteklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "KOSGEB İş Geliştirme Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı" hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 18:23 Güncelleme: 24.03.2025 - 18:31
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        Fethiye'de KOSGEB desteklerine ilişkin bilgilendirme yapıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "KOSGEB İş Geliştirme Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı" hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Meğri Salonu'nda düzenlenen programda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Muğla İl Müdürü Bayram Ali Kukuş, bilgilendirme sunumu yaptı.

        Kukuş, "İş Geliştirme Desteği" kapsamında, imalatçılara 1,5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli finansman sağlandığını belirtti.

        Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha eklendiğini anlatan Kukuş, imalatçı işletmelerin personel, makine-teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı giderlerinin destek kapsamında olduğunu vurguladı.

        İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin destekten yararlanabileceğini dile getiren Kukuş, şunları kaydetti:

        "Herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmaksızın geri ödemeler 36 aylık program süresi sonunda yapılabilecek. İstihdamı Koruma Destek Programı’na ise giyim eşyalarının imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve mobilya imalatında faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecek. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere 2024 yılının son üç ayına ait aylık ortalama çalışan SGK prim gün sayısını 2025 yılında koruması durumunda çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz olarak performans desteği sağlanacaktır. 2 programın da son başvuru tarihi 31 Mart 2025'tir. Bundan sonraki süreçlerde daha entegre çalışacağız, ziyaret talebinde bulunan işletmelerimize ziyaretlerde bulunacağız. Sektör temsilcilerimizi desteklerden yararlandırmak için elimizden geleni yapacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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