Fethiye açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 64 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, durdurdukları lastik botta, 29'u çocuk 64 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.