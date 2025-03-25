MHP Muğla İl Başkanı Demirel Datça'da çağla hasadına katıldı
MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, Muğla'nın Datça ilçesince çağla hasadına katıldı.
MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, Muğla'nın Datça ilçesince çağla hasadına katıldı.
Çeşmeköy Mahallesi'nde çiftçileri ziyaret ederek hasada katılan Demirel, üreticilerin sorunlarını dinledi ve taleplerini not aldı.
Tarımın Muğla için hayati önem taşıdığını vurgulayan Demirel, "Çiftçimizin emeği, üretimimizin temel taşıdır. Onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Demirel, üreticilere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.