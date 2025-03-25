MHP Muğla İl Başkanı Demirel Datça'da çağla hasadına katıldı

Tarımın Muğla için hayati önem taşıdığını vurgulayan Demirel, "Çiftçimizin emeği, üretimimizin temel taşıdır. Onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çeşmeköy Mahallesi'nde çiftçileri ziyaret ederek hasada katılan Demirel, üreticilerin sorunlarını dinledi ve taleplerini not aldı.

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