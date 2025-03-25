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        MHP Muğla İl Başkanı Demirel Datça'da çağla hasadına katıldı

        MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, Muğla'nın Datça ilçesince çağla hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:57 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:58
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        MHP Muğla İl Başkanı Demirel Datça'da çağla hasadına katıldı
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        MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, Muğla'nın Datça ilçesince çağla hasadına katıldı.

        Çeşmeköy Mahallesi'nde çiftçileri ziyaret ederek hasada katılan Demirel, üreticilerin sorunlarını dinledi ve taleplerini not aldı.

        Tarımın Muğla için hayati önem taşıdığını vurgulayan Demirel, "Çiftçimizin emeği, üretimimizin temel taşıdır. Onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Demirel, üreticilere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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