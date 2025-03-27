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        FTSO meslek komiteleri müşterek toplantısı yapıldı

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) 2025 yılı ilk meslek komiteleri müşterek toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:57 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:58
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        FTSO meslek komiteleri müşterek toplantısı yapıldı
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        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın (FTSO) 2025 yılı ilk meslek komiteleri müşterek toplantısı gerçekleştirildi.

        FTSO Başkanı Osman Çıralı, Devlet Su İşleri Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, meslek komitesi üyelerine oda ve tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Dünya turizm sektöründe 2025'te 1,62 milyar turist ve 1,65 trilyon dolar gelir öngörüldüğünü dile getiren Çıralı, "Türkiye, bu yıl için 65 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedefliyor. Biz de bölge olarak bu pastadan maksimum pay almak istiyoruz. Bunun için tanıtım çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz." dedi.

        Çıralı, oda olarak turizm sezonu öncesinde EMITT, Almanya'da Berlin ile Moskova fuarına katıldıklarını anlattı.

        Alternatif turizm potansiyeli tanıtımına ağırlık verdiklerine işaret eden Çıralı, 14-15 Şubat'ta Londra'da ikincisi gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Fuarı'nda 4 ayrı stantta, Fethiye ve sağlık turizmi potansiyelini tanıttıklarını kaydetti.

        İletişim uzmanı Oğuz Benlioğlu, meslek komitesi üyelerine ve katılımcılara "Retorik-Etkili ve İkna Edici Konuşma Sanatı" konulu seminer verdi.

        Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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