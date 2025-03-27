Fethiye'de "Otizm Farkındalık Sergisi" düzenlendi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Otizm Farkındalık Sergisi" gerçekleştirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Otizm Farkındalık Sergisi" gerçekleştirildi.
Yunus Nadi İlkokulu'nda gerçekleştirilen ve öğrencilerin hazırladığı "Otizmin farkındayız" temalı resim sergisi ve görseller ilgi gördü.
Sergiye katılanlar, farkındalık haftasına destek vermek amacıyla, el boyaması yaparak özel bir bez üzerine dokunuşlarını bıraktı.
Sergiye, Fethiye Belediyesi Başkan Vekili Tuğçe Doğu Ünlü de katıldı.
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