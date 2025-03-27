Muğla'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, "birden fazla kişi ile iş yerinden silahlı yağma" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç'nin ilçede olduğu tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cazkırlar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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