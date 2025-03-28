Muğla'da okul sporları hentbol grup birinciliği müsabakaları yapıldı

Turnuva sonunda yarı finallere gitmeye hak kazanan takımlar ise şöyle:

Küçük kızlar kategorisinde üstün bir performans sergileyen Ortaca Ortaokulu, rakiplerini geride bırakarak grup birincisi oldu ve yarı finallere gitmeye hak kazandı. Başarılı oyunlarıyla dikkat çeken takım, Muğla'yı bir üst turda temsil edecek.

304 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, küçük kızlarda 144, küçük erkeklerde ise 160 sporcu yer aldı.

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