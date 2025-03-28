Muğla'da okul sporları hentbol grup birinciliği müsabakaları yapıldı
Muğla'da okul sporları hentbol grup birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.
Muğla'da okul sporları hentbol grup birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.
24-27 Mart'taMenteşe Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara Muğla'nın yanı sıra Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir ve Manisa'dan sporcular katıldı.
304 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, küçük kızlarda 144, küçük erkeklerde ise 160 sporcu yer aldı.
Ortaca Ortaokulu Hentbol Grup Birincisi Oldu
Küçük kızlar kategorisinde üstün bir performans sergileyen Ortaca Ortaokulu, rakiplerini geride bırakarak grup birincisi oldu ve yarı finallere gitmeye hak kazandı. Başarılı oyunlarıyla dikkat çeken takım, Muğla'yı bir üst turda temsil edecek.
Turnuva sonunda yarı finallere gitmeye hak kazanan takımlar ise şöyle:
- Erkekler:
Manisa Çağatay Uluçay Ortaokulu, Denizli Hulusi Kulaklı Ortaokulu, İzmir Şehit Cafer Atilla Ortaokulu
- Kızlar:
Muğla Ortaca Ortaokulu, Manisa Cemal Ergün Ortaokulu, Denizli Hulusi Kulaklı Ortaokulu
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