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        Muğla'da okul sporları hentbol grup birinciliği müsabakaları yapıldı

        Muğla'da okul sporları hentbol grup birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:25
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        Muğla'da okul sporları hentbol grup birinciliği müsabakaları yapıldı
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        Muğla'da okul sporları hentbol grup birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

        24-27 Mart'taMenteşe Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara Muğla'nın yanı sıra Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir ve Manisa'dan sporcular katıldı.

        304 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, küçük kızlarda 144, küçük erkeklerde ise 160 sporcu yer aldı.

        Ortaca Ortaokulu Hentbol Grup Birincisi Oldu

        Küçük kızlar kategorisinde üstün bir performans sergileyen Ortaca Ortaokulu, rakiplerini geride bırakarak grup birincisi oldu ve yarı finallere gitmeye hak kazandı. Başarılı oyunlarıyla dikkat çeken takım, Muğla'yı bir üst turda temsil edecek.

        Turnuva sonunda yarı finallere gitmeye hak kazanan takımlar ise şöyle:

        - Erkekler:

        Manisa Çağatay Uluçay Ortaokulu, Denizli Hulusi Kulaklı Ortaokulu, İzmir Şehit Cafer Atilla Ortaokulu

        - Kızlar:

        Muğla Ortaca Ortaokulu, Manisa Cemal Ergün Ortaokulu, Denizli Hulusi Kulaklı Ortaokulu

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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