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        Bodrum bayram tatilini geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak

        ALİ BALLI - Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanında mavinin bütün tonlarını barındıran koylarıyla da ünlü Bodrum, bu yıl da Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:24
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        Bodrum bayram tatilini geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak
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        ALİ BALLI - Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanında mavinin bütün tonlarını barındıran koylarıyla da ünlü Bodrum, bu yıl da Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak.

        İlçede hizmet veren turizmciler hem 9 günlük bayram tatili hem de turizm sezonu anlamında iyi bir yıl geçireceklerini öngörüyor.

        Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, AA muhabirine, bayrama sayılı günler kala uçak rezervasyonlarında Bodrum'a bir artış gözlemlendiğini söyledi.

        9 günlük bayram tatilinden memnun olduklarını belirten Dengiz, "Sadece otellerde değil yazlıklarda da hareketlilik söz konusu olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da erken rezervasyon kampanyaları mevcut. Herkese uygun bir tatil imkanı mevcut. Ramazan Bayramında ilçede 120'ye yakın tesis açık olacak." dedi.

        Dengiz, 30 Mart sonrasında ilçeye yurt dışından direkt uçuşlarda da bir artış olacağını ifade etti.

        Bodrum'da otel işleten turizmci Zeynel Kılıç ise bayramda ciddi bir hareketlilik beklediklerine değindi.

        Rezervasyonlarının oldukça iyi gittiğine işaret eden Kılıç, "Sezon başlangıcı için iyi hareketlilik bekliyoruz. İlçede 12 ay açık olan otelimiz var. Bununla birlikte bayram dolayısıyla sezonu erken açan otellerimiz var. Bütün bu otellerde yüzde 60'a yakın bir doluluk yakalanmış durumda." dedi.

        Santorini'de yaşanan depremleri de anımsatan Kılıç, şöyle konuştu:

        "Oradaki meslektaşlarımız için zor bir dönem. Özellikle İngiliz acentelerinin tercih ettiği destinasyon bölgesi orası ve şu an bizim aldığımız bilgiler o bölgede İngiliz acentelerin bütün operasyonlarını iptal ettiği yönünde. Her ne kadar depremlerde bir azalma gözükmüş olsa bile yine orada mevcut depremler devam ediyor. Dolayısıyla hem Türk müşteriler hem de yabancıların bu yıl orayı tercih etmeyecekleri ile ilgili elimizde ciddi veriler var. Yerli tatilcilerden de geçen yıl o bölgeye çok ciddi bir tatile giden olmuştu. Bu yıl o bölgeye Türklerin gidemeyeceği ile ilgili kesinlikle eminiz."

        Bodrum özellikle iç pazarda ilk tercih edilen bir destinasyon olduğunu anlatan Kılıç, Bodrum'un çok hareketli olmasının da bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

        Muğla bölgesinin yaklaşık 7,5 milyon yerli turistin tercih ettiği bir bölge olduğunu belirten Kılıç, "Hep böyleydi bu yıl çok daha iyi olacak. Biz eminiz ki Bodrum bu yıl geçen yıldan çok daha iyi olacak. Zaten erken rezervasyonlar da bunu göstermiş oldu. Erken rezervasyonlardaki artış sezonu çok daha iyi geçeceğini gösteriyor." diye konuştu.

        Kafe ve restoran işletmecisi Ümit Köse de, sezon açılışıyla birlikte bayramın yoğun geçeceğini ve bütün hazırlıkları tamamladıklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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