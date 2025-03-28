Bodrum bayram tatilini geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak

ALİ BALLI - Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanında mavinin bütün tonlarını barındıran koylarıyla da ünlü Bodrum, bu yıl da Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olacak.

İlçede hizmet veren turizmciler hem 9 günlük bayram tatili hem de turizm sezonu anlamında iyi bir yıl geçireceklerini öngörüyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, AA muhabirine, bayrama sayılı günler kala uçak rezervasyonlarında Bodrum'a bir artış gözlemlendiğini söyledi.

9 günlük bayram tatilinden memnun olduklarını belirten Dengiz, "Sadece otellerde değil yazlıklarda da hareketlilik söz konusu olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da erken rezervasyon kampanyaları mevcut. Herkese uygun bir tatil imkanı mevcut. Ramazan Bayramında ilçede 120'ye yakın tesis açık olacak." dedi.

Dengiz, 30 Mart sonrasında ilçeye yurt dışından direkt uçuşlarda da bir artış olacağını ifade etti.

Bodrum'da otel işleten turizmci Zeynel Kılıç ise bayramda ciddi bir hareketlilik beklediklerine değindi.

Rezervasyonlarının oldukça iyi gittiğine işaret eden Kılıç, "Sezon başlangıcı için iyi hareketlilik bekliyoruz. İlçede 12 ay açık olan otelimiz var. Bununla birlikte bayram dolayısıyla sezonu erken açan otellerimiz var. Bütün bu otellerde yüzde 60'a yakın bir doluluk yakalanmış durumda." dedi. Santorini'de yaşanan depremleri de anımsatan Kılıç, şöyle konuştu: "Oradaki meslektaşlarımız için zor bir dönem. Özellikle İngiliz acentelerinin tercih ettiği destinasyon bölgesi orası ve şu an bizim aldığımız bilgiler o bölgede İngiliz acentelerin bütün operasyonlarını iptal ettiği yönünde. Her ne kadar depremlerde bir azalma gözükmüş olsa bile yine orada mevcut depremler devam ediyor. Dolayısıyla hem Türk müşteriler hem de yabancıların bu yıl orayı tercih etmeyecekleri ile ilgili elimizde ciddi veriler var. Yerli tatilcilerden de geçen yıl o bölgeye çok ciddi bir tatile giden olmuştu. Bu yıl o bölgeye Türklerin gidemeyeceği ile ilgili kesinlikle eminiz."