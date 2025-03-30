İngiltere'den Bodrum'a sezonun ilk turist kafilesi geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine İngiltere'den gelen sezonun ilk turist kafilesi havalimanında karşılandı.

Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan 3 uçakla gelen toplam 502 yolcu için karşılama töreni düzenlendi. Uçaklardan inen turistlere havalimanı yetkililerince çiçek verildi.

Turistler, karşılama töreni ve işlemlerin ardından konaklayacakları otellere hareket etti.

İlk inen uçağın mürettebatı için üzerinde uçuş rotasının olduğu pasta kesildi, kendilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Karşılamaya katılan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere, İngiltere'den gelen uçaklarla ikinci bayramı yaşadıklarını söyledi.

2025 yaz sezonu uçaklarının inmeye başladığını ifade eden Demir, "Tur operatörlerinin organize ettiği uçaklar iniyor. Uçaklarımızda aldığımız bilgilere göre yüzde 85'in üzerinde doluluk var. İnşallah sezon boyunca böyle devam eder." dedi.

Demir, 18-30 Nisan'a kadar beklenen 140 uçak olduğunu dile getirdi.