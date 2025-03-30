Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        İngiltere'den Bodrum'a sezonun ilk turist kafilesi geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine İngiltere'den gelen sezonun ilk turist kafilesi havalimanında karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'den Bodrum'a sezonun ilk turist kafilesi geldi
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesine İngiltere'den gelen sezonun ilk turist kafilesi havalimanında karşılandı.

        Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapan 3 uçakla gelen toplam 502 yolcu için karşılama töreni düzenlendi. Uçaklardan inen turistlere havalimanı yetkililerince çiçek verildi.

        Turistler, karşılama töreni ve işlemlerin ardından konaklayacakları otellere hareket etti.

        İlk inen uçağın mürettebatı için üzerinde uçuş rotasının olduğu pasta kesildi, kendilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Karşılamaya katılan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere, İngiltere'den gelen uçaklarla ikinci bayramı yaşadıklarını söyledi.

        2025 yaz sezonu uçaklarının inmeye başladığını ifade eden Demir, "Tur operatörlerinin organize ettiği uçaklar iniyor. Uçaklarımızda aldığımız bilgilere göre yüzde 85'in üzerinde doluluk var. İnşallah sezon boyunca böyle devam eder." dedi.

        Demir, 18-30 Nisan'a kadar beklenen 140 uçak olduğunu dile getirdi.

        Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de yaz tarifeli uçaklarının inmeye başladığını belirtti.

        Yabancı turistleri karşılamak için alanda olduklarını aktaran Dengiz, "Güzel bir an yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu karşılamayı geleneksel hale getirdik. Otellerde bayramın ilk günüyle beraber iyi bir doluluk yakalarız diye düşünüyorum. Nisanın ikinci haftasında uçak sayısında artış yaşanacak. Uçaklardaki dolulukta iyi durumda." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 'mikroplastik' alarmı
        Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 'mikroplastik' alarmı
        Bodrum FK yeniden ateş hattına girdi
        Bodrum FK yeniden ateş hattına girdi
        Muğla'da bayramlaşma töreni yapıldı
        Muğla'da bayramlaşma töreni yapıldı
        Bodrum'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı
        Bodrum'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı
        Bodrum'da ev yangını; 1 kişi dumandan etkilendi
        Bodrum'da ev yangını; 1 kişi dumandan etkilendi
        Sakin kent Akyaka'da, jandarma ekipleri dronla denetim yaptı
        Sakin kent Akyaka'da, jandarma ekipleri dronla denetim yaptı