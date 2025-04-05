Muğla'da, şantiye bahçesine girerek binaya çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, beton şantiyesinin bahçesine girerek binaya çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, beton şantiyesinin bahçesine girerek binaya çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Ziya S. yönetimindeki otomobil, Milas-Söke kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki beton şantiyesinin bahçesine girerek işletme binasına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekibince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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