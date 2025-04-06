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        Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 23:55 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:58
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        Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

        Ekipler, durdurdukları lastik botta çocukların da olduğu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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