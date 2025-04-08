Fethiye'de kadınlara balmumu eğitimi verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesince, Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi'nin Foça Mahallesi'ndeki mağazasında düzenlenen eğitimle kadınların üretime katılması ve sosyalleşmesi hedefleniyor.

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