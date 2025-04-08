Fethiye'de kadınlara balmumu eğitimi verildi
–Muğla'nın Fethiye ilçesinde kadınlara balmumu eğitimi verildi.
–Muğla’nın Fethiye ilçesinde kadınlara balmumu eğitimi verildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesince, Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi'nin Foça Mahallesi'ndeki mağazasında düzenlenen eğitimle kadınların üretime katılması ve sosyalleşmesi hedefleniyor.
Eğitimde dekoratif balmumu, balmumu bezi ve balmumundan krem üretimi yapıldı.
Kadın emeğini üretimle buluşturmak, kırsaldaki kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasını teşvik etmek amacıyla başlatılan eğitim programlarının devam edeceği belirtildi.
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