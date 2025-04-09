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        Datçalı öğrenci, Down Sendromlular Yıldız Erkek kategorisinde şampiyon oldu

        Datçalı öğrenci, Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:27
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        Datçalı öğrenci, Down Sendromlular Yıldız Erkek kategorisinde şampiyon oldu
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        Datçalı öğrenci, Okul Sporları Özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, yaptığı açıklamada, Karaman'da düzenlenen etkinlikte Reşadiye Kazım Yılmaz Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Aziz Can Aydoğan'ın, 100 metre Down Sendromlular Yıldız Erkek kategorisinde 18.55 saniyelik dereceyle birinci olduğunu bildirdi.

        Aziz Can Aydoğan'ın Mart ayında Muğla'da gerçekleştirilen Özel Sporcular Atletizm 100 metre yarışında 19 saniyelik derecesiyle Türkiye barajını geçerek şampiyonaya katılmaya hak kazandığını hatırlatan Aldal, "Genç sporcumuzu, değerli ailesini, okulumuz idareci ve öğretmenlerini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

        Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seher Akbay Şahin ise öğrenci ile gurur duyduklarını, beden eğitimi öğretmeni Serçin Şahinaz'ı da tebrik etti.

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