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        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:58
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        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.G. yönetimindeki 48 ASS 202 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Şahinler Mahallesi mevkisinde T.G'nin kullandığı 48 TS 797 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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