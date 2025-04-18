MIYC Trio Cup Yat Yarışları, Marmaris'te tamamlandı

Kupanın 5. ayak sonunda genel klasmanda dereceye giren yatlar ve dümencileri şöyle sıralandı:

Kalaycı'nın rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, iki grup halinde yarışarak finişe geldi.

5. ayak yarışlarına, Türkiye ve Rusya'dan 3 yelkenli yat ile 9 sporcu katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen, yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları, 5. ayak mücadelesiyle sona erdi ve şampiyon yelkenciler belli oldu.

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