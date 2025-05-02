Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'a "Explora I" isimli dev kruvaziyerle 590 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'a "Explora I" isimli dev kruvaziyerle 590 yolcu geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi.

        Marmaris Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren Valletta bayraklı 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

        Gemide, çoğunluğu ABD'li 590 yolcu ve 634 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası sahili başta olmak üzere Kumbahçe, Kale Caddesi ve marinada gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da tekne turlarına katıldı.

        Kruvaziyerin gece saatlerinde demir alarak Samos Limanı'na gitmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        'Peri Masalı'nda 13 sanık için 885 yıl
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        Hangi duyguya hangi bitki çayı?
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Dış ticaret verileri açıklandı
        Dış ticaret verileri açıklandı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı

        Benzer Haberler

        Bodrum'da süper markette çalışan kadının darbedildiği anlar güvenlik kamera...
        Bodrum'da süper markette çalışan kadının darbedildiği anlar güvenlik kamera...
        Datça'da turfanda patates hasadı yapılıyor
        Datça'da turfanda patates hasadı yapılıyor
        Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi, o anlar kam...
        Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi, o anlar kam...
        Çalıştığı zincir markettemesai arkadaşı tarafından darbedildi, o anlar kame...
        Çalıştığı zincir markettemesai arkadaşı tarafından darbedildi, o anlar kame...
        Bodrum FK'ya ceza yağdı
        Bodrum FK'ya ceza yağdı
        Fethiyespor son maçına evinde çıkacak
        Fethiyespor son maçına evinde çıkacak