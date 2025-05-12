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        Muğla'da 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 21:33 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:40
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        Muğla'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi, Karaada'da düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

        Ekipler, 8'i çocuk 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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