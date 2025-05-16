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        GÜNCELLEME - Bodrum'da yerleşim yeri yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yeri yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:50 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:50
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        GÜNCELLEME - Bodrum'da yerleşim yeri yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yeri yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        İlçenin Gümüşlük, Dağbelen ve Akyarlar mahallelerinde otluk ve ağaçlık alanlarda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere ekiplerce müdahale edildi. Bölgedeki vatandaşlar da kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Gümüşlük ve Dağbelen mahallelerindeki yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Akyarlar Mahallesi'ndeki yangın da yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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