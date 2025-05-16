Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Muğla'da tamamlandı

Sınıflarına göre kupa kazanan yatlar ve dümencileri ise şu şekilde oluştu:

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından organize edilen yarışlarda, 18 ülkeden 59 teknede 475 sporcu mücadele etti.

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