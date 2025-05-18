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        Bodrum açıklarında 95 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede 95 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 20:09 Güncelleme: 18.05.2025 - 20:09
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        Bodrum açıklarında 95 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli teknede 95 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında sahil güvenlik botu tarafından içinde düzensiz göçmenlerin olduğu değerlendirilen yelkenli tekne durduruldu.

        Ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan yelkenli teknede 95 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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