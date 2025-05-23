Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Aydın Ayaydın'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamasına tepki:

        Son yerel seçimde AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Meclis'teki açıklamasına ilişkin, "Başarır'ın ima ettiği şekilde ne herhangi bir ihaleyle ne de başka bir işlemle bağlantılı bir suistimalle ilgim olmuştur, hayatım boyunca da olmayacaktır. Bu yakıştırmaları akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Ayaydın'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamasına tepki:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son yerel seçimde AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Meclis'teki açıklamasına ilişkin, "Başarır’ın ima ettiği şekilde ne herhangi bir ihaleyle ne de başka bir işlemle bağlantılı bir suistimalle ilgim olmuştur, hayatım boyunca da olmayacaktır. Bu yakıştırmaları akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir." ifadesini kullandı.

        Ayaydın, yazılı açıklamasında, soru formatında bile olsa, adının usulsüz ihale ya da benzeri herhangi bir yasa dışı faaliyetle ilişkilendirilmesinin Ali Mahir Başarır ya da başka bir kimsenin haddine olmadığını, ismi üzerinden siyasi polemik üretmeye çalışanların önce aynaya dönüp kendilerine bakmaları gerektiğini kaydetti.

        Ayaydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Başarır’ın ima ettiği şekilde ne herhangi bir ihaleyle ne de başka bir işlemle bağlantılı bir suistimalle ilgim olmuştur, hayatım boyunca da olmayacaktır. Bu yakıştırmaları akıl ve mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir. Açık ya da örtülü biçimde bu tür iftira ve imalarda bulunan herkes, Ali Mahir Başarır dahil, hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Alnım açık, başım dik, gocunacak hiçbir şeyim yoktur. AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığım, hiç kimse tarafından tartışmaya açılamaz. Muğla’daki vatandaşlarımıza da, siyasi görüş ayırt etmeksizin elimden gelen tüm katkıyı ve hizmeti sunmaya kararlılıkla devam edeceğim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Fatma Zehra Kınık Demir için 15 yıla kadar hapis talebi
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        ‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor

        Benzer Haberler

        Datça'da tarihi Karia Yolu ve sahillerde çevre temizliği yapıldı
        Datça'da tarihi Karia Yolu ve sahillerde çevre temizliği yapıldı
        Bodrum FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Düğündeki kalabalığın arasına giren domuz kamerada
        Düğündeki kalabalığın arasına giren domuz kamerada
        Jose Morais: Kazanıp, ihtimalimizi son maça kadar taşımak istiyoruz
        Jose Morais: Kazanıp, ihtimalimizi son maça kadar taşımak istiyoruz
        Göçmen kaçakçılığı ile mücadeleyi sürdüren güvenlik güçleri ölüm yolculuğun...
        Göçmen kaçakçılığı ile mücadeleyi sürdüren güvenlik güçleri ölüm yolculuğun...
        Muğla'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı