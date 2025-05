Bodrum'a "Brilliance Of The Seas" kruvaziyeriyle 2 bin 253 turist geldi Bahamalar bayraklı "Brilliance Of The Seas" isimli kruvaziyer, 2 bin 253 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.05.2025 - 15:05 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:05 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL