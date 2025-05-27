Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'a "Brilliance Of The Seas" kruvaziyeriyle 2 bin 253 turist geldi

        Bahamalar bayraklı "Brilliance Of The Seas" isimli kruvaziyer, 2 bin 253 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:05 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'a "Brilliance Of The Seas" kruvaziyeriyle 2 bin 253 turist geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bahamalar bayraklı "Brilliance Of The Seas" isimli kruvaziyer, 2 bin 253 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Limasol Limanı'ndan sonra rotasını Muğla'ya çeviren 294 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na demirledi. Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 253 yolcu ile 874 personel bulunduğu belirtildi.

        Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, çarşıyı gezdi, Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Mindos Kapısı ve Yel Değirmenleri gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

        Tatilciler tur otobüsleriyle geldikleri Bodrum Antik Tiyatro'yu gezerek rehberlerden bilgi aldı.

        "Brilliance Of The Seas", bir sonraki durağı Kuşadası Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde demir alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Zeynep'i öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet
        Zeynep'i öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını
        Datça'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı
        Datça'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı
        Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Etil'e takıldı
        Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Etil'e takıldı
        Uluslararası Gastro Bodrum Festivali'nde Marmaris Turizm MYO çifte madalya...
        Uluslararası Gastro Bodrum Festivali'nde Marmaris Turizm MYO çifte madalya...