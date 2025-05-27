Bodrum'a "Brilliance Of The Seas" kruvaziyeriyle 2 bin 253 turist geldi

"Brilliance Of The Seas", bir sonraki durağı Kuşadası Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde demir alacak.

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, çarşıyı gezdi, Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Mindos Kapısı ve Yel Değirmenleri gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Limasol Limanı'ndan sonra rotasını Muğla'ya çeviren 294 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na demirledi. Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 253 yolcu ile 874 personel bulunduğu belirtildi.

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