Muğla'da kadın cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki eski hastane girişinde 11 Mayıs 2023'te bir kişiyi hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekibince yapılan incelemede av tüfeğiyle vurulan Zeynep Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Mahkeme heyeti kararında, sanık Daşkara'ya "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdem Daşkara ile taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.