Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kadın cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet

        Muğla'nın Milas ilçesinde, Zeynep Başaran'ın av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:16 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kadın cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Milas ilçesinde, Zeynep Başaran'ın av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

        Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdem Daşkara ile taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı.

        Duruşmada sanık ve avukatların son sözlerinin alınmasının ardından karar açıklandı.

        Mahkeme heyeti kararında, sanık Daşkara'ya "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

        - Olay

        Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki eski hastane girişinde 11 Mayıs 2023'te bir kişiyi hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekibince yapılan incelemede av tüfeğiyle vurulan Zeynep Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını taranmış, şüphelinin İzmir'de yaşayan tır şoförü Erdem Daşkara olduğunu tespit edilmişti.

        Aracının kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirirken yakalanan Daşkara tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        Papara kilit!
        Papara kilit!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"

        Benzer Haberler

        Fethiye'de belediyenin işlettiği plaj engelliler için düzenlendi
        Fethiye'de belediyenin işlettiği plaj engelliler için düzenlendi
        Datça'da tarihi ilkokul binası yeniden eğitime kazandırılıyor
        Datça'da tarihi ilkokul binası yeniden eğitime kazandırılıyor
        Muğla'da orman yangını (2)
        Muğla'da orman yangını (2)
        Zeynep'i öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet
        Zeynep'i öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını
        Datça'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı
        Datça'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı