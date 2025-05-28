Bodrum'da işletme sahibinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Z.Ş.S. ile kardeşi, iş yerine girerek Nail Murat Y'yi darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iş yeri sahibi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

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