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        Bodrum'da işletme sahibinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletme sahibinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:09 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:09
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        Bodrum'da işletme sahibinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletme sahibinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde motosiklet aksesuarı satan Nail Murat Y. ile aynı caddede iş yeri bulunan Z.Ş.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Z.Ş.S. ile kardeşi, iş yerine girerek Nail Murat Y'yi darbetti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iş yeri sahibi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Olayın ardından hastaneye kaldırılan Nail Murat Y, daha sonra Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek 2 kişi hakkında şikayette bulundu.

        Öte yandan, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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