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        Muğla Valisi Akbıyık, hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesinde deprem anında balkondan atlayarak yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 17:17 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:17
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        Muğla Valisi Akbıyık, hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesinde deprem anında balkondan atlayarak yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti.

        Vali Akbıyık, Marmaris Kaymakamlığı'nda düzenlenen Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından Marmaris Devlet Hastanesine geçti.

        AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Dağdelen, AFAD Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Ortopedi Servisinde kalan hastaları ziyaret eden Akbıyık, hastane başhekiminden de bilgi aldı.

        Bir süre sohbet ettiği hastalara geçmiş olsun temennisinde bulunan Akbıyık, daha büyük depremlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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