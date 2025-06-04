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        Fethiye'deki otizm parkında etkinlik düzenlendi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye tarafından yapılan otizm parkında, otizmli bireyler için özel olarak planlanan etkinlikler başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:00 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:00
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        Fethiye'deki otizm parkında etkinlik düzenlendi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediye tarafından yapılan otizm parkında, otizmli bireyler için özel olarak planlanan etkinlikler başladı.

        Fethiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Niyazi Mete Otizm Parkı, ilçenin ilk ve tek otizm merkezi olma özelliğini taşıyor.

        Toplumda farkındalık oluşturmak ve otizmli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen merkezde düzenlenen aktiviteler, otizmli bireyler ve aileleri tarafından ilgi görüyor. Parkta, bireylerin gelişimlerini destekleyecek sosyal, fiziksel ve bilişsel etkinliklere yer veriliyor.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, parkta uzman eğitmenler eşliğinde, günlük yaşam becerileri, toplumsal uyum çalışmaları, spor ve fiziksel aktiviteler, resim ve sanat atölyeleri gibi pek çok alanda otizmli bireylerin gelişiminin desteklendiğini söyledi.

        Parktan faydalanmak isteyen ailelerin belediyenin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceklerini belirten Karaca, "Herkes için erişilebilir, eşit ve kapsayıcı bir Fethiye hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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