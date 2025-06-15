Bodrum Kalesi, jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı

Bodrum Kalesi de özel çalışma ile kırmızı ve mavi renklerle ışıklandırıldı. Türk bayrağı yansıtılan kale önünde ise jandarma araçları eşliğinde "Kanun ordusu Jandarma 186 yaşında" pankartı açıldı.

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