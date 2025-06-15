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        Bodrum Kalesi, jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Kalesi, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 21:00 Güncelleme: 15.06.2025 - 21:08
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        Bodrum Kalesi, jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Kalesi, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yılı dolayısıyla jandarmanın renkleriyle ışıklandırıldı.

        İl Jandarma Komutanlığınca 186. yıl kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Bodrum Kalesi de özel çalışma ile kırmızı ve mavi renklerle ışıklandırıldı. Türk bayrağı yansıtılan kale önünde ise jandarma araçları eşliğinde "Kanun ordusu Jandarma 186 yaşında" pankartı açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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