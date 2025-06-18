Marmaris Belediyesinden sosyal medyada yer alan eğlence mekanı paylaşımlarına ilişkin açıklama:

Marmaris Belediyesi, ilçedeki eğlence yerleriyle ilgili son dönemde sosyal medyada paylaşılan bazı işletmelerde 'dans' adı altında sergilenen ve kamuoyunda rahatsızlık yaratan görüntülere ilişkin, "Belediye olarak bu tür olumsuzluklarla mücadele etmekte kararlıyız. Kamu düzenini, yerel değerleri ve turizm kalitesini korumak adına gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu tür görüntülerin, Marmaris'in turizm vizyonu ve kent kimliğiyle örtüşmediği, ilçenin saygınlığına ve kaliteli turizm hedeflerine zarar verdiği vurgulandı.

Marmaris Belediyesince de bu görüntülerden rahatsızlık duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bu tür olayların önüne geçilmesi ve ilçemizde nitelikli ve sürdürülebilir turizmin sağlanması amacıyla ilgili tüm kamu kurumlarıyla istişare toplantıları gerçekleştirilmiş ve kapsamlı bir yol haritası belirlenmeye başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yasakların bir kez daha işletmelere hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: