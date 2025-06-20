Köyceğiz Gölü'nde yetişen beyaz nilüfer çiçeği doktora tezi konusu oldu

Köyceğiz Gölü'nün uzantısındaki kanallarda yetişen ve "tüm çiçeklerin kraliçesi" diye bilinen beyaz nilüfer çiçeği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) doktora tezi konusu oldu.

MSKÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazar Apaydın Demir, gazetecilere, ​​​​​​​Türkiye’nin tek ayaklı gölü Köyceğiz'de yetişen endemik bitkinin, bilimsel çalışmalara konu olduğunu söyledi.

"Dünyadaki tüm çiçeklerin kraliçesi" diye anılan çiçeğin MSKÜ Kimya Bölümü doktora öğrencisi Yiğit Deveci tarafından ilk kez tez konusu olarak çalışıldığını belirten Demir, bunu diğer nilüfer çiçeklerinden ayıran en önemli özelliğinin tatlı suyun deniz suyuyla karıştığı ve göl çevresindeki kaplıcalar nedeniyle nispeten etkilenmiş tatlı sularda yetişmesi olduğunu anlattı.

Nilüfer çiçeğinin Hint mitolojisinde özellikle Uzak Asya ülkelerinde birçok inancın simgesi olduğunu vurgulayan Demir, kanamayı durduran, sindirim ve ishal sorunlarının çözümünde kullanıldığını, bereketin, saflığın ve temizliğin simgesi kabul edildiğini söyledi.