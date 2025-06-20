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        Köyceğiz Gölü'nde yetişen beyaz nilüfer çiçeği doktora tezi konusu oldu

        Köyceğiz Gölü'nün uzantısındaki kanallarda yetişen ve "tüm çiçeklerin kraliçesi" diye bilinen beyaz nilüfer çiçeği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) doktora tezi konusu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:39 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:39
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        Köyceğiz Gölü'nde yetişen beyaz nilüfer çiçeği doktora tezi konusu oldu
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        Köyceğiz Gölü'nün uzantısındaki kanallarda yetişen ve "tüm çiçeklerin kraliçesi" diye bilinen beyaz nilüfer çiçeği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) doktora tezi konusu oldu.

        MSKÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazar Apaydın Demir, gazetecilere, ​​​​​​​Türkiye’nin tek ayaklı gölü Köyceğiz'de yetişen endemik bitkinin, bilimsel çalışmalara konu olduğunu söyledi.

        "Dünyadaki tüm çiçeklerin kraliçesi" diye anılan çiçeğin MSKÜ Kimya Bölümü doktora öğrencisi Yiğit Deveci tarafından ilk kez tez konusu olarak çalışıldığını belirten Demir, bunu diğer nilüfer çiçeklerinden ayıran en önemli özelliğinin tatlı suyun deniz suyuyla karıştığı ve göl çevresindeki kaplıcalar nedeniyle nispeten etkilenmiş tatlı sularda yetişmesi olduğunu anlattı.

        Nilüfer çiçeğinin Hint mitolojisinde özellikle Uzak Asya ülkelerinde birçok inancın simgesi olduğunu vurgulayan Demir, kanamayı durduran, sindirim ve ishal sorunlarının çözümünde kullanıldığını, bereketin, saflığın ve temizliğin simgesi kabul edildiğini söyledi.

        Köyceğiz'in Türkiye’nin tek ayaklı gölü özelliğini taşıdığına dikkati çeken Demir, şöyle konuştu:

        "Dünyada sadece 7 tane ayaklı göl var. Ayaklı göl demek, tatlı suyun denize açıldığı göl demektir. Köyceğiz Gölü de bir ayaklı göldür ve Türkiye'deki tek ayaklı göl niteliği taşır. Sadece Muğla’daki Köyceğiz Gölü’nde yetişen bu çiçek hem büyüklüğü hem de zengin içeriğiyle dikkati çekiyor. Eşsiz yetişme koşulları ve güçlü yapısıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir tür olarak öne çıkan beyaz nilüfer çiçeği, büyüklüğü, dayanıklılığı ve etken madde zenginliğiyle de biliniyor."

        Çalışma yürütürken bölgesel kalkınmaya da katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Demir, göldeki kanalları gezerek numune topladıklarını, gün içinde suyun özelliği değiştiği için belirli aralıklarla hem sudan hem de çiçeklerden numune aldıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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