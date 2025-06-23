Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Fair Play Buluşmaları" etkinliği düzenlenecek

        Muğla'da, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun ilk etkinliği yarın yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:31 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Fair Play Buluşmaları" etkinliği düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu’nun ilk etkinliği yarın yapılacak.

        Muğla Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek panel, spor paydaşlarının katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) B Salonunda gerçekleşecek.

        "Fair Play Buluşmaları" başlığı altında gerçekleşecek etkinlikle, Türkiye genelinde Fair-Play felsefesinin yaygınlaştırılması ve bu felsefenin toplumun tüm katmanlarına benimsetilmesi amaçlanıyor.

        Etkinlikte, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, Milli Atlet Necdet Ayaz, Akademisyenler, Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Doç. Dr. Pero Duygu Dumangöz, gazeteciler Deniz Satar, Mustafa Göksu, Mustafa Karagöl, Hüseyin Özkök ile Başak Dönmez ve Kaan Duygu fair play konusunda katılımcılara görsel sunumlarla bilgi paylaşacak.

        Fair-Play komisyon üyeleri tarafından "Fair Play nedir?", "Fair Play ve Kişisel Gelişim", "Atatürk ve Fair Play", "Fair Play’in toplumsal önemi" başlıklı konuşmalar ile Fair Play'in sportif ve toplumsal yaşamımızdaki önemine vurgu yapılacak.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın daveti ile gerçekleşecek buluşmada, Muğla'da sporun paydaşları sporcular, yöneticiler, hakemler, teknik adamlar ve beden eğitimi öğretmenleri bir araya gelecek ve düzenlenecek panel ile Fair Play Komisyonu'nun daha önce gerçekleştirdiği Fair Play'i anlatan karikatür ve fotoğraflar sergilenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        5 saniyede 4 milyon liralık hırsızlık! Gördü ama yetişemedi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu

        Benzer Haberler

        Muğla'da "4. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" düzenlenecek
        Muğla'da "4. Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali" düzenlenecek
        Muğla'da "Hikayeler ve Resimlerle Bodrum Tarihi" sergisi düzenlendi
        Muğla'da "Hikayeler ve Resimlerle Bodrum Tarihi" sergisi düzenlendi
        Yolcu gemisi "Marella Discovery 2" ile Marmaris'e 1797 turist geldi
        Yolcu gemisi "Marella Discovery 2" ile Marmaris'e 1797 turist geldi
        Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni kirleten otele 1,3 milyon lira ceza
        Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni kirleten otele 1,3 milyon lira ceza
        Karataş Plajı'ndaki otele bu kez 'çevre' cezası
        Karataş Plajı'ndaki otele bu kez 'çevre' cezası
        Caretta caretta 'Güzel İzmir'in sinyali, Gazze açıklarında kesildi
        Caretta caretta 'Güzel İzmir'in sinyali, Gazze açıklarında kesildi