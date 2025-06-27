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        Muğla'da trafik güvenliği için yol çizgi çalışmaları yapılıyor

        –Muğla'da, sürücü ve yayaların güvenliği için kapsamlı yatay işaretleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:00
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        Muğla'da trafik güvenliği için yol çizgi çalışmaları yapılıyor
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        –Muğla'da, sürücü ve yayaların güvenliği için kapsamlı yatay işaretleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen yol yapım, bakım ve işaretleme çalışmaları, 13 ilçeyi kapsayan 4 bin 520 kilometrelik yol ağı üzerinde, gece ve gündüz sahada aktif olarak görev yapan ekiplerle aralıksız şekilde sürüyor.

        Karayolları işaretleme standartları doğrultusunda yapılan çalışmalar, yaya ve okul geçitleri, kasisler, yavaşlama uyarı işaretlemeleri, otopark düzenlemeleri, ofset taramalar ve yol çizgilerini kapsıyor.

        Bin 852 yaya geçidi, 349 kasis ve 180 yavaşlama uyarısı olmak üzere toplam 2 bin 381 noktada yatay işaretleme uygulaması bulunuyor.

        Ekiplerce, bugüne kadar trafik güvenliğinin artırılması amacıyla il genelinde toplam 19 bin 60 noktada yatay işaretleme, 10 bin 825 kilometrelik yol çizgisi uygulaması gerçekleştirildi. 2025'in ilk beş ayında 401 farklı noktada çeşitli yatay işaretleme çalışması, 260 kilometrelik yol çizgi uygulaması yapıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, trafik güvenliğine verdikleri önemin altını çizdi.

        Ulaşımın yalnızca bir yerden bir yere gitmek olmadığını, güvenli, düzenli ve herkes için erişilebilir bir yaşam hakkı olduğunu vurgulayan Aras, bu anlayışla kentin dört bir yanında yürüttükleri yol çizgi ve işaretleme çalışmalarını çok önemsediklerini söyledi.

        Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir ise daha güvenli ve daha düzenli bir ulaşım için ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu, sürücülere yön göstermek, trafik akışını düzenlemek ve kazaları önlemek amacıyla çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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