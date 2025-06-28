Bodrum'da makilik alanda çıkan ve rüzgarla yayılan yangına müdahale ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve tarım bölgesine yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İslamhaneleri Mahallesi'nde, yerleşim yerine yakın makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle tarım alanına yayılan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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