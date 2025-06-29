Bodrum'da sıcaktan etkilenen karga girdiği kafede masaya bırakılan suyu içti

Bir tepsideki buzlu sudan da içen karganın kafedekilerin verdiği yiyeceklerden de yediği, daha sonra uçarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Sıcak havadan etkilenen bir karganın Bodrum Çarşısı'ndaki kafeye girerek su içmesi ve verilen yiyecekleri yemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre kentte en yüksek sıcaklık 39,3 derece ölçüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcaktan etkilenen karga, girdiği kafede masaya bırakılan suyu içti ve verilen yiyecekleri yedi.

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