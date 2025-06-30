Bodrum'da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Bu arada yaşanan kavga iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda market çalışanı E.K. ile marketten alışveriş yaptıktan sonra ücretini ödemediği öne sürülen M.A.T. ve M.T.T. arasında tartışma çıktı.

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