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        Bodrum'da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 21:40 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:40
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        Bodrum'da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda market çalışanı E.K. ile marketten alışveriş yaptıktan sonra ücretini ödemediği öne sürülen M.A.T. ve M.T.T. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.K, ayaklarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

        İhbarın ardından bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan market çalışanı tedavi altına alındı.

        Olayın ardından 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Bu arada yaşanan kavga iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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